Главному тренеру национальной команды Казахстана Сергею Воронову, назначенному на должность в октябре 2021 года, стали поступать угрозы. Злоумышленники недовольны его присутствием в стране. Об этом сообщила вице-президент федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен.

«Я бы, возможно, и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. С моим приходом в федерацию произошли большие изменения, они коснулись многих тренеров, многих функционеров, которым это было невыгодно и неинтересно, я могу это смело сказать, начиная с финансовой стороны и заканчивая спортивными ресурсами. Что меня заставило дать пресс-конференцию: позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», – рассказала она.

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