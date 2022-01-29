Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил видео, на котором его сын Александр по прозвищу Гном Гномыч рассказал о наградах отца.
Помимо медалей юный фигурист продемонстрировал шурупы, с которыми выступал Плющенко-старший: «А вы знали, что у папы 147 золотых, 17 серебряных и 3 бронзовые медали?
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А это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами. Но один из четырех шурупов сломался. Они были у моего папы в спине. Представляете, насколько мой папа герой? Скоро в Москве откроется музей, где будут и картины, и все про фигурное катание».
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«Мой экскурсовод – хранитель папиного музея», – подписал пост Плющенко-старший.
Недавно над Гном Гномычем пошутил комик Илья Соболев и нарвался на ответку как от самого мальчика, так и от его мамы.
У младшего братика восьмилетнего Саши тоже есть прозвище – он сам рассказал, как Арсения называют родители.
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