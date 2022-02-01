Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, дала интервью Eurosport.ru. В частности, она рассказала о ревности со стороны партнера по паре Сергея Мозгова к ее будущему мужу Денису Ходыкину, брак с которым продлился недолго. Заявила, что небинарный фигурист – офигенный катальщик, и призналась, что допускает в разговоре крепкие словечки.

О расставании с мужем Денисом Ходыкиным и встрече Нового года

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– Как и где ты отметила Новый год?

Фигурное катание «Мы не вместе праздновали Новый год». Попова рассталась с мужем 26/01/2022 В 14:15

– Дома. Вообще никак не отмечала. Легла спать в восемь вечера 31 числа и проснулась 1 января выспавшаяся, довольная. Прекрасно просто. У меня было много компаний фигуристов, кто хотел тусоваться, и звали меня. Но как-то не было настроения. Это, наверное, старость приходит.

– А муж?

– Мы не вместе праздновали Новый год. Он как раз-таки тусовался.

– Как это работает?

– Мы расстались. Еще до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – Eurosport.ru) тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло.

– А сколько вы пробыли вместе?

– Два года, что-то вроде того. Знакомы были давно, у меня с ним Серега [Мозгов] дружил очень сильно. Серега был его лучшим другом на какой-то момент, мы начали все общаться, и как-то вот так получилось.

– Связано ли расставание с тем, что вы оба спортсмены, и вам просто стало скучно?

– На самом деле да, такое тоже возможно. Был такой момент, что мы все делали вместе абсолютно. Едем на работу вместе, работаем вместе, уезжаем с работы вместе. И это постоянное существование без какой-то личной жизни, без каких-то своих границ. Потому что все время у спортсмена – это тренировки, подготовка к тренировке, отдых от тренировки, снова поездка на тренировку... И вот это все как-то задавило. И просто уже было тяжело

О ревности партнера к мужу

– Ты говорила про бывшего мужа и Сергея (Сергей Мозгов – экс-партнер Бетины), что они были лучшими друзьями.

– Ревность во всей этой истории присутствовала. И Сережа был не в восторге, что я с Денисом начала отношения. Более того, мне наш тренер Крылова говорила это. Я пришла на тренировку, у меня был шок. В какой-то день Денис меня провожал до катка, и она ко мне подходит и говорит: «А ты можешь, пожалуйста, не встречаться с Денисом? Чтобы он не ходил с тобой. Сереже неприятно». Меня, свободолюбивого человека, так возмутило. До глубины души. Я вообще не понимала, что это такое. Как можно так нетактично лезть в чужую личную жизнь?! Странный момент для меня, до сих пор непонятный, зачем и почему.

Бетина Попова и Сергей Мозгов Фото: Getty Images

– А Сергей почему так говорил?

– Ну, не знаю. Нужно у Сергея спрашивать.

– Была симпатия к тебе?

– Ну, полагаю.

О небинарном фигуристе Тимоти Ледюке

– Стоит отметить, что этот небинарный фигурист – офигенный вообще фигурист на самом деле. То есть его ценность в нашем виде спорта не в том, что он заявил, что он небинарный, а в том, что он сам по себе вообще очень классный. Как фигурист, как исполнитель, как катальщик. И это классно, что он это заявляет, классно, что едет так открыто, классно, что у него есть возможность говорить об этом открыто.

Если он себя так идентифицирует, если он себя так чувствует, то он имеет право называть себя как хочет. Это его жизнь, почему он не имеет права называть себя небинарным. Я совершенно спокойно ко всему этому отношусь. Это не моя жизнь, а его. Нельзя лишать человека выбора.

О русском мате

– Ты матом ругаешься?

– Да, конечно.

Бетина Попова Фото: Getty Images

– Но не на камеру?

– Не на камеру, ну зачем на камеру?

– Ну потому, что сегодня уже было несколько ситуаций, когда я думал, что ты крикнешь.

– Ну нет, я могу контролировать свою речь, фильтровать это. Я и с мамой стараюсь не ругаться матом.

– Бывает когда проскакивает?

– Да, бывает, конечно, иногда проскакивает.

– Почему?

– Ну, я люблю русский мат. Он красивый, хлесткий, эмоциональный.

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