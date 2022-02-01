Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, дала интервью Eurosport.ru. Она отметила небинарного фигуриста Тимоти Ледюка, который катается в паре с Эшли Кейн-Гриббл как классного исполнителя, и рада, что у него есть возможность говорить о предпочтениях открыто.

«Стоит отметить, что этот небинарный фигурист – офигенный вообще фигурист на самом деле. То есть, его ценность в нашем виде спорта не в том, что он заявил, что он небинарный, а в том, что вообще он сам по себе очень классный. Как фигурист, как исполнитель, как катальщик. И это классно, что он это заявляет, это классно, что он едет так открыто, это классно, что у него есть такая возможность – говорить об этом открыто», – заявила Бетина.

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