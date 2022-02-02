Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась тем, как расценивает провокационные посты олимпийского чемпиона Алексея Ягудина по поводу людей нетрадиционной ориентации в соцсетях. Она не осуждает и не одобряет, однако были сообщения, что от него в инстаграме Медведева отписалась. Также она относится спокойно к выступлению в Пекине небинарного фигуриста Тимоти Ледюка, считает, что выбор людей нужно уважать.

– У Алексея бывают провокационные посты. Он не скрывает, что атеист, у него были резкие высказывания про геев, и ты реагировали на его реплики. Ты более лояльна к этой теме? В этом проявляется разница поколений?

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– Если говорить не о спортивных поколениях, а о человеческих, у нас не такая и огромная разница. У Леши двое детей, старшая дочь ближе ко мне, чем я к Леше, – то есть он понимает, в каком мире мы живем. Моя позиция: не осуждаю и не одобряю. У каждого человека свой способ самовыразиться, отстоять свою точку зрения и, возможно, привлечь к себе внимание. Предпочитаю не комментировать, потому что со многими его словами я не согласна. Не считаю, что нужно агрессировать в социальных сетях. Но при этом у меня нет к нему неприязни – лично мне ничего плохого он не делал. Сохраняю нейтралитет.

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– На Олимпиаду поедет небинарный фигурист Тимоти Ледюк. Что ты думаешь по этому поводу?

– Как человек, который почти три года жил в Канаде, отношусь к этому абсолютно спокойно. Я общалась с людьми нетрадиционной ориентации, небинарными – они просто люди. У всех разные характеры, какой-то человек мне подходит, какой-то – нет, это нормально, когда люди не могут найти контакт. А есть такие, с которыми одним словом обмолвились – и все, лучшие друзья. Это не зависит от ощущения себя, гендера, принадлежности или ориентации. Мы люди. Просто нужно об этом помнить. Мы не обязаны любить друг друга, но обязаны уважать выбор свой и других людей. У меня такое мнение: если ты осуждаешь выбор другого человека, значит, где-то ты не уважаешь свой выбор. У каждого человека свои предпочтения. Если человек спокойно о них говорит, мы не имеем права осуждать.

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