Международный союз конькобежцев внес предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании. Если его утвердят, то с сезона-2023/24 во взрослых соревнованиях смогут участвовать спортсмены с 16 лет, а с сезона-2024/25 – с 17.
Серебряный олимпийский призер Илья Авербух прокомментировал эту инициативу.
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«Еще не приняли никакое решение и не факт, что вообще примут. Они каждый год говорят о возрастном цензе и хотят его поднять, а в итоге ничего не делают. В любом случае, будут голосовать страны. Зачем нам переживать? Мы лучшие и всегда будем доминировать в любом возрасте. Возрастной ценз ни на что не повлияет», – заявил он.
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Похожей точки зрения придерживается и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«Куда бы там этот ценз не подняли, мы все равно будем выигрывать. Хоть на этой Олимпиаде, хоть на следующей, наши фигуристки будут по праву и по совести побеждать», – сказала она.
А пока, к делам олимпийским. Федерация фигурного катания могла загасить скандал в команднике. Из-за молчания пресс-атташе подозревают худшее – допинг
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