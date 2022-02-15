Бывшая керлингистка сборной России Анна Сидорова в интервью Eurosport.ru рассказала о состоянии своего молодого человека, фигуриста Дмитрия Соловьева.

– Как проходит процесс восстановления после драки?

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– Неудача в спорте выбивает из колеи, но, конечно, главное в жизни – это те люди, которые мне дороги. Из двух бед – в приоритете Дима. Насколько серьезная ситуация с ним, никто не знал. Мы изначально оба были в состоянии аффекта и не предполагали, что травма окажется такой тяжелой: поехали снимать побои в обычный травмпункт и не думали, что будет настолько серьезная травма головы. Ведь Дима выглядел абсолютно нормально и даже, если что-то и болело, то, как настоящий мужчина, все равно говорил, что все нормально. В больницу меня не пустили, а когда мы вышли на связь – через часа полтора – врач сказал, что у него ушиб головного мозга с кровоизлиянием, это не просто сотрясение. К моменту, как отпустил адреналин, уже началась тошнота, головная боль, головокружение.

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– Но в шоу Татьяны Навки он выступил.

– Дима решил героически не подводить Татьяну, с которой они только начали работать над шоу, ведь он один из главных героев. Люди заранее покупали билеты, а за два дня никто не найдет нового солиста. Подводить стольких людей – актеров на льду, людей, которые создают это шоу, зрителей – он не хотел. Несмотря на опасение и запреты врачей на какую-либо активность, он поехал туда. Большое спасибо реабилитологу, которая все бросила, сорвалась и поехала в Санкт-Петербург. Она поднимала Диму после каждого шоу, а между ними он просто падал на массажный стол: иголки, уколы, массажи, обезболивающие, чтобы затем выйти и улыбаться. Никто и не заметил, что с ним что-то не так. Было вдвойне волнительно. Конечно, на этом этапе я старалась проводить все время с ним.

– Восстановилась ли речь?

– Нет, но положительная динамика есть. Нас предупредили, что ситуация может продолжаться на протяжении полугода. Никто не говорит, насколько это затянется и какие последствия будут, – сказала Сидорова.

Полное интервью с Сидоровой читайте по ссылке – там о непопадании в сборную, несправедливости к беременным в керлинге и желании вновь встать на коньки в шоу.

Соловьев был избит в Москве в ночь на 21 декабря после того, как заступился за Сидорову. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами головы. 28 декабря он выписался из стационара.

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