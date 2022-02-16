Фигуристка сборной России Алена Косторная сообщила, что получила перелом руки.

«Да, я опять сломала руку – теперь левую. Все бывает», – рассказала Алена в ответах на вопросы поклонников.

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«Вышла на лед, начала тренироваться, уже 1,5 недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться – пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», – добавила фигуристка в комментарии агентству ТАСС.

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В декабре чемпионка Европы Косторная пропустила первенство России из-за перелома правой кисти. Она уточнила, что получила травму на тренировке во время исполнения тройного акселя.

В начале января фигуристке сняли гипс и дали фиксирующий ортез. «Это значит, что скоро я смогу выйти на лед, гипса нет, и уже ничего не мешает. С рукой не все так хорошо, как бы хотелось. Не обычный был перелом, есть осложнения. Не очень приятная история, к сожалению», – говорила в середине января Косторная.

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