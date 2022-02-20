Фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам после Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео в инстаграме. 18 февраля Валиева вернулась из Пекина после участия в Олимпийских играх. Она выиграла золото в команде, а в личных соревнованиях, которые предварял тяжелый допинг-скандал, заняла четвертое место.
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Во время Олимпиады стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в декабре, дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию награждения в командном турнире. Расследование в отношении Валиевой продолжается.
Кто затравил Камилу Валиеву? Оказывается, что никто.
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