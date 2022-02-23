Скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине переполошил мировые антидопинговые органы и иностранных спортсменов. Американская экс-фигуристка Полина Эдмундс предложила проверить пробы всех учениц Этери Тутберидзе – и, согласно инсайду журналиста «Матч ТВ» Сергея Лисина, так и произойдет: ВАДА изучит сохранившиеся анализы спортсменок из «Хрустального» за последние десять лет.

«Нет никакого всемирного заговора против России, есть безалаберность и разгильдяйство, в этом наша беда! Кто ответит за то, что в организм ребенка 14 лет попали запрещенные вещества? Кто эти люди, которые «подставили» Камилу?» – задалась вопросом двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и добавила, что резкие слова Александры Трусовой после объявления баллов наталкивают только на одно: а все ли в порядке в команде фигуристок?

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Валиева – пока единичный залет системы Тутберидзе с допингом, намеренное применение которого еще не доказано. Что известно точно – так это то, что группа Этери славится тяжелейшими тренировками с частыми повторами программ и вставленных в них сложных элементов. Это вызывает частые травмы – только в гонке на Пекин досрочно выбыли Дарья Усачева и Алена Косторная. Фигуристки Тутберидзе заканчивают в раннем возрасте, и это стало тенденцией. Eurosport.ru проследил за карьерами нескольких самих известных спортсменок.

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Полина Шелепень (26 лет)

Тутберидзе была первым тренером Шелепень. Под ее руководством фигуристка начала выступать в сезоне 2007/08 и сразу добилась успеха: завоевала бронзовую медаль на Первенстве России среди юниоров 2008 года. К успехам, которые были, в основном, в раннем возрасте, можно отнести пять побед на этапах юнирского Гран-при в течение трех сезонов – с 2009/10 по 2011/12. Взрослых международных соревнований в ее карьере было немного, и все датированы сезоном-2012/13: Полине удалось победить на дебютном турнире серии B Ice Star, а на этапе Гран-при в США Шелепень остановилась на десятом месте.

Во взрослый сезон Шелепень вошла с новым тренером – она перешла от Тутберидзе к Светлане Соколовской. А после этапа Гран-при в США получила травму, из-за которой снялась со второго положенного ей этапа Гран-при, чемпионата России и потеряла место в сборной. В 2013 году перешла под флаг Израиля к тренеру Роману Серову, но не задалось, и в сентябре 2014 года фигуристка закончила спортивную карьеру.

Юлия Липницкая (23 года)

Юлия Липницкая Фото: Getty Images

Присоединилась к группе Тутберидзе в марте 2009 года – тренер работала в московской СДЮСШОР № 37. Уже к осени 2009 Липницкая освоила все тройные прыжки, что позволило ей стать пятой на первенстве России среди юниоров в сезоне 2009/2010, а в следующем – четвертой на взрослом чемпионате России. Далее карьера шла по нарастающей. До ставшего кульминационным олимпийского сезона-2013/14 Юля стала чемпионкой мира и победительницей финала Гран-при среди юниоров.

Олимпийский сезон ознаменовался серебром на чемпионате России, серебром взрослого финала Гран-при и победой на Европе. На Олимпиаде в Сочи Липницкая завоевала золото командного турнира, но в личных соревнованиях осталась лишь пятой. На послесочинском чемпионате мира Юлия пополнила медальную копилку серебром, уступив Мао Асаде.

В постолимпийском сезоне начались проблемы. Неплохо выступив на этапах Гран-при, Юлия осталась лишь девятой на чемпионате России и не отобралась в сборную на главные старты. В середине ноября 2015 года Липницкая ушла от Тутберидзе и начала тренироваться в Сочи под руководством Алексея Урманова. Но это не позволило выйти на качественно новый уровень. В сезоне 2016/17 начались обострения старых травм, и на этапе Гран-при России фигуристка вообще не смогла откатать произвольную программу – пришлось прерваться и пропустить некоторые элементы. В августе 2017-го Липницкая завершила спортивную карьеру, позже рассказав, что лечилась за границей от анорексии.

Евгения Медведева (22 года)

Евгения Медведева Фото: Getty Images

В 2007 году мать приняла решение отправить восьмилетнюю фигуристку в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70». В сезоне-2013/2014 Медведева достигла возраста, с которого ISU допускает спортсменов к участию в международных соревнованиях среди юниоров. За два сезона она стала чемпионкой мира среди юниоров, выиграла финал юниорского Гран-при и несколько этапов.

В октябре 2015 года Евгения начала выступления среди взрослых фигуристов. В течение двух сезонов ей не было равных на международной арене: она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, выиграла два финала Гран-при и в олимпийский сезон-2017/18 входила безоговорочным фаворитом. Медведева уверенно вышла в финал Гран-при, но снялась с турнира из-за стрессового перелома ноги, с которым выступала еще в Японии. Из-за лечения был пропущен и чемпионат России, а на предолимпийском чемпионате Европы Евгения уступила Алине Загитовой, которая потом обыграла ее и в личном турнире Пхёнчхана-2018. С постолимпийского чемпионата мира Медведева снялась из-за травмы спины.

4 мая 2018 года стало известно, что фигуристка прекратила сотрудничество с Тутберидзе и ушла к Брайану Орсеру, под чьим руководством сумела взять бронзу чемпионата мира в 2019 году. Возможно, это сотрудничество было бы более успешным, если бы не пандемия коронавируса и невозможность полноценных тренировок. 16 сентября 2020 Медведева вернулась в группу Тутберидзе. Но это также не дало результатов, и в 2021 году Евгения была исключена из состава сборной России.

Элизабет Турсынбаева (22 года)

Элизабет Турсынбаева Фото: Getty Images

Представительница Казахстана тренировалась у Тутберидзе в 2012 и 2013 годах – фигуристке было 12-13 лет, а Этери работала еще не в «Хрустальном», а в московской СДЮСШОР №37. Сотрудничество не было долгим: Турсынбаева уехала в Торонто к Брайану Орсеру и провела в его группе пять лет, но не добилась серьезных успехов: итогом работы стало 12-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Элизабет вернулась к Тутберидзе, за один сезон стабилизировала четверной сальхов и исполнила его на чемпионате мира 2019 года, став первой женщиной, приземлившей квад. На этом турнире она завоевала серебро вслед за Загитовой и больше почти не выходила на соревновательный лед: продолжить карьеру помешала хроническая травма спины. В сентябре 2021 года Турсынбаева официально объявила о завершении карьеры.

Полина Цурская (20 лет)

Полина Цурская Фото: Getty Images

Присоединилась к группе Тутберидзе в 12 лет – в 2013-м в «Хрустальном» также тренировались Липницкая и Шелепень. Цурская стабильно исполняла тройные прыжки, переставляя их во вторую половину программы – в первый юниорский сезон-2015/16 это позволило ей выиграть финал юниорской серии Гран-при и юношеские Олимпийские игры. Но выступить на ЮЧМ не удалось из-за травмы.

Полина восстанавливалась три месяца, но на предсезонных сборах в Новогорске снова получила травму и пропустила еще две недели. Начав сезон, она отобралась в финал юниорского Гран-при, но была вынуждена пропустить его из-за операции на колене.

Цурская вышла во взрослые в олимпийском сезоне и тоже боролась с травмами, Тутберидзе заявила, что проблемы со здоровьем передались фигуристке генетически от отца. Мать Полины опровергла эти слова, а в мае 2018 года спортсменка перешла в группу Елены Буяновой. В мае 2019-го завершила карьеру, вернулась в «Хрустальный» в качестве тренера.

Алина Загитова (19 лет)

Алина Загитова Фото: Getty Images

Перешла в «Самбо-70» в 2015 году. Сезон 2016/17 Загитова провела по юниорам, став чемпионкой мира и победительницей финала серии Гран-при. За юниорскую карьеру установила пять мировых рекордов и вышла во взрослые в олимпийском сезоне-2017/18. В первый же год Загитова собрала почти все титулы, имеющиеся в фигурном катании – выиграла финал Гран-при, чемпионат России и Европы, а затем стала олимпийской чемпионкой, в упорной борьбе обойдя Евгению Медведеву за счет сложности и чистоты исполнения произвольной программы. Взять и чемпионат мира Загитовой не удалось – она осталась лишь пятой.

Недостающий титул она добрала в постолимпийском сезоне, но путь к нему не был гладким. Алина уступила в финале Гран-при японке Рике Кихире, не в последнюю очередь из-за травмы стопы, не давшей выступить в полную силу. На чемпионате России она осталась пятой: как позже выяснилось, одной из причин неудачи был сильный ожог ноги. На главные старты Загитова отобралась – медали достались юниоркам. Чемпионат Европы принес лишь серебро, но чемпионат мира – долгожданное золото.

Сезон-2019/20 стал последним для Алины на международной арене, хотя официально о завершении карьеры она не заявляла. Получив серебро и бронзу на этапах Гран-при во Франции и Японии, Алина осталась шестой в финале серии и 13 декабря 2019 года в эфире телепередачи «Время» на Первом канале объявила о приостановке соревновательной карьеры. В 2021 году Загитова была исключена из состава сборной России.

Алена Косторная (18 лет)

Алена Косторная Фото: Getty Images

Перешла в «Самбо-70» в 2011 году. С февраля 2017 года фигуристка рассматривала возможность трансфера в группу Этери Тутберидзе, и в том же году ей это удалось после испытательного срока. Сезоны-2017/18 и 2018/19 Алена откатала по юниорам: выиграла финал юниорского Гран-при и стала второй на ЮЧМ вслед за Трусовой. Сезон-2019/20 на данный момент является самым успешным в карьере фигуристки. Косторная дебютировала среди взрослых, покорила оба этапа Гран-при, финал серии и чемпионат Европы. У владеющей тройным акселем Косторной были все шансы выиграть и чемпионат мира, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

31 июля 2020 года стало известно, что Косторная покидает «Самбо-70» и переходит к Евгению Плющенко, но, в отличие от Трусовой, после закрытия трансферного окна и с постановкой новых программ вместо запланированных еще у Тутберидзе. Все сопровождалось публичными обвинениями с обеих сторон. Но у Плющенко Алена тоже не прижилась. Она потеряла тройной аксель, стала выступать заметно хуже, набирая меньше баллов, и взяла лишь серебро на этапе Гран-при в Москве. После последовала череда снятий с соревнований, и 3 марта 2021 года Косторную заметили на территории «Самбо-70», куда она пришла для разговора с Тутберидзе.

В олимпийском сезоне Алена начала восстанавливать кондиции, хотя проблемы с тройным акселем не исчезли. Она взяла бронзу и серебро на этапах Гран-при в Канаде и во Франции, а после снялась с отборочного чемпионата России из-за перелома руки. Олимпиаду в Пекине Косторная пропустила и сообщила, что получила перелом второй руки.

Александра Трусова (17 лет)

Александра Трусова Фото: Getty Images

В 2016 году переехала в Москву и стала обучаться у Этери Тутберидзе, поставив цель разучить все четверные прыжки и вставить их максимальное количество в произвольную программу. Успехи по юниорам пришли к фигуристке в сезоне-2017/18 и продолжились в следующем. Она выиграла два юниорских чемпионата мира и финал юниорского Гран-при. На ЮЧМ-2018 13-летняя Саша чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп.

В сентябре 2019 года Трусова дебютировала среди взрослых и продолжила погоню за четверными. Александра завоевала бронзу финала Гран-при сезона-2019/20, бронзу чемпионата Европы, но в мае 2020 года ушла тренироваться в Академию фигурного катания Евгения Плющенко. Сезон под руководством нового тренера принес Трусовой бронзу чемпионата России и бронзу чемпионата мира, но в мае 2021 года она вернулась в группу Тутберидзе в «Самбо-70».

В начале олимпийского сезона-2021/22 сбылась мечта фигуристки – на контрольных прокатах она сумела приземлить пять четверных в произвольной программе: вектор на Олимпиаду в Пекине был задан. В октябре стало известно, что Александра получила травму ноги. Несмотря на это, она приняла участие на этапе Гран-при в США, а этап во Франции пришлось пропустить. Позже, восстановившись, фигуристка взяла серебро на чемпионате России, напрямую отобравшись на Олимпиаду. Игры также принесли ей серебро – несмотря на исполненные пять квадов в произвольной она уступила титул Анне Щербаковой.

Анна Щербакова (17 лет)

Анна Щербакова Фото: Getty Images

С ноября 2013 года тренируется под руководством Этери Тутберидзе. В начале сезона-2017/18 Щербакова сломала ногу. Восстановление заняло полгода, из-за чего ей пришлось пропустить большую часть соревнований. Тем не менее, ей удалось победить на финале Кубка России 2019 года. В сезоне-2018/19 Щербакова сумела выиграть несколько этапов юниорской серии Гран-при, но на чемпионате мира среди юниоров взять золото не удалось – она осталась второй и не имеет этого титула в своей блестящей коллекции. Но в том же сезоне Анна победила на взрослом чемпионате страны, что затем повторила еще дважды.

В сентябре 2019 года Щербакова дебютировала среди взрослых на международной арене. В том сезоне она выиграла оба этапа серии Гран-при, осталась второй в финале и на чемпионате Европы. А в постпандемийном сезоне-2020/21 Анна сумела стать чемпионкой мира, несмотря на сложно протекавшую пневмонию двумя месяцами ранее.

Олимпийский сезон у фигуристки начинался сложно. Она уступила Майе Хромых на «Челленджере» в Будапеште, а после к ее выступлениям было много вопросов, несмотря на две победы на этапах Гран-при. На чемпионате России Анна осталась третьей, и ее попадание на главные старты было отдано на откуп тренерскому совету. Но в фигуристку поверили и не ошиблись: она завоевала серебро на чемпинонате Европы, уступив лишь Камиле Валиевой, а после стала олимпийской чемпионкой Пекина.

Камила Валиева (15 лет)

Камила Валиева Фото: Getty Images

Пришла в группу Тутберидзе в 12 лет – как раз в начале нового олимпийского цикла, когда мир обсуждал драматичную развязку Олимпиады в Пхёнчхане и противостояние Загитовой с Медведевой. Валиева должна была выйти во взрослые как раз к следующему олимпийскому сезону и могла повторить путь Загитовой.

В сезоне-2019/20 Камила стала соревноваться на юниорском международном уровне. Она вышла в финал юниорского Гран-при, продемонстрировав несколько успешных попыток четверного тулупа, но незадолго до финала получила травму. Восстановившись к турниру, Камила выиграла его без элементов ультра-си, а в конце сезона стала чемпионкой мира среди юниоров.

Следующий пандемийный сезон она соревновалась со взрослыми на национальном уровне, накатывая программы с тройным акселем, четверными тулупом и сальховом. Выйдя во взрослые в сезоне-2021/22, Валиева выиграла все старты, в которых участвовала (этап серии «Челленджер», два этапа Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и командный турнир Олимпийских игр) с несколькими мировыми рекордами.

Но на Олимпиаде стало известно, что ее допинг-проба с чемпионата России дала положительный результат на запрещенный триметазидин. На спортсменку не наложили временное отстранение из-за юного возраста, она выступила в личном олимпийском турнире, но заняла только четвертое место.

Дарья Усачева (15 лет)

Дарья Усачева Фото: Getty Images

Фигуристка пробовалась в группу Тутберидзе в 10 лет, но тренер не приняла ее без тройных прыжков – за год пришлось выучить их под руководством Анны Царевой и предпринять вторую попытку. Усачева закрепилась в «Хрустальном» вместе с ровесницами – Камилой Валиевой и Майей Хромых.

В юниорском финале Гран-при сезона-2019/20 завоевала бронзу, на чемпионате мира среди юниоров стала второй вслед за Валиевой. Усачева не владеет элементами ультра-си, что делало ее одной из самых стабильных фигуристок России. Но при выходе во взрослые стабильность и отсутствие сложных прыжков не помогли уберечься от травмы – во время раскатки перед этапом Гран-при Дарья получила травму правого бедра, ее унесли с катка на руках. Фигуристка вернулась к тренировкам в начале февраля.

Майя Хромых (15 лет)

Майя Хромых Фото: Getty Images

Хромых оказалась в группе Этери примерно в одно время с Валиевой и Усачевой – пришла на просмотр в «Хрустальный», когда Тутберидзе находилась в Пхенчхане вместе с Загитовой и Медведевой. Ее зачислил Сергей Розанов, который позже стал работать в группе у Евгения Плющенко, но ушел и оттуда.

Майя не попала в финал Гран-при первого юниорского сезона и осталась только четвертой на юниорском чемпионате мира. Под руководством Тутберидзе она выучила четверные тулуп и сальхов, но исполнять их с переменным успехом стала только на взрослом уровне, в сезоне-2021/22. Она не отобралась на главные старты (Олимпиаду и чемпионат мира), несмотря на локальную победу над будущей чемпионкой Игр Анной Щербаковой. В данный момент продолжает тренировки в группе Тутберидзе.

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