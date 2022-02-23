Российская фигуристка Камила Валиева набрала 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме. 15-летняя участница Олимпиады в Пекине опередила чемпионку Пхёнчхана-2018 Алину Загитову, у которой 1,1 млн фолловеров.

Валиева пока уступает двукратной чемпионке мира и серебряному призеру Пхёнчхана Евгении Медведевой, у которой 1,3 млн подписчиков. При этом перед Олимпиадой на Камилу было подписано чуть больше 200 тысяч человек – за Игры спортсменка набрала около миллиона поклонников.

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