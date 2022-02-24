Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к попаданию на Олимпиаду. Фигуристка не пробилась в основной состав на Игры в Пекине, оставшись в числе запасных, но замена не понадобилась.

«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады. Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», – заявила она.

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