Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, фигурист Александр Плющенко по прозвищу Гном Гномыч, вернулся после травмы и выиграл турнир на призы заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева. Об этом сообщили его родители в соцсетях.

«Горжусь нашим маленьким чемпионом! Несмотря на очень тяжелый сезон болезней, которые он собрал за эти полгода: перелом руки со смещением, весь букет вирусных заболеваний, а еще была большая проблема с коленом, которые только недавно вылечили. Первый старт выиграл! Не получился только 2,5 А, остальное сделал достойно и очень эмоционально! Сам выбрал музыку для программы, сам выбрал такой костюм! В такой непростое для всех время у нас есть такая маленькая сегодня радость – его первая золотая медаль! Не знаю кому как, но мне он очень напоминает Женю в катании. Дай бог, чтобы было здоровье у наших детей, так как мотивация, конечно, у них невероятная в спорте. Есть на кого равняться и с кого брать пример», – написала Рудковская в инстаграме.

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«С победой, Саня! Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально!» – добавил Плющенко.

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