Международный союз конькобежцев (ISU) намерен внедрить технологии с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности в судейство фигурного катания.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, разработкой системы занимается специальная рабочая группа ISU, ответственная за внедрение новых инициатив. Технология будет ориентирована на определение количества оборотов в прыжках.

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Система в первую очередь будет анализировать степень докрученности прыжка при приземлении, а во вторую – преротацию при отталкивании. Работы по внедрению технологии должны начаться весной, но из-за ситуации на Украине сроки могут быть скорректированы.

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