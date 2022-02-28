Международный союз конькобежцев (ISU) намерен внедрить технологии с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности в судейство фигурного катания.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, разработкой системы занимается специальная рабочая группа ISU, ответственная за внедрение новых инициатив. Технология будет ориентирована на определение количества оборотов в прыжках.
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Система в первую очередь будет анализировать степень докрученности прыжка при приземлении, а во вторую – преротацию при отталкивании. Работы по внедрению технологии должны начаться весной, но из-за ситуации на Украине сроки могут быть скорректированы.
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Возможно, нововведение негативно скажется на фигуристках из группы Этери Тутберидзе: американка Полина Эдмундс считает, что у русских спортсменок неправильная техника прыжков.
Другое скандальное заявление Полины Эдмундс связано с допингом: экс-фигуристка утверждает, что лично видела, как русские одиночницы принимали что-то запрещенное.
Источник: «Матч ТВ»
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