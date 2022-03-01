Междунароный союз конькобежцев (ISU) запретил участие в соревнованиях под своей эгидой спортсменам из России и Беларуси. Под санкции попали фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.
«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований и безопасности всех участников совет ISU согласился, что спортсмены, являющиеся членами ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания России) и Беларуси (союз конькобежцев Беларуси) не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой ISU. То же самое относится к официальным лицам из России и Беларуси», – говорится в официальном заявлении.
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Чемпионат мира по фигурному катанию запланирован на 21-27 марта, турнир пройдет в Монпелье (Франция).
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Ранее ФИФА отстранила сборную России по футболу и клубы РПЛ от международных соревнований, IIHF поступила так же со сборной России по хоккею. СБР заранее снял биатлонистов с этапов Кубка мира из-за требования IBU выступать под нейтральным флагом.
Российские фигуристы, вернувшиеся с Олимпийских игр, ушли на карантин перед встречей с Владимиром Путиным.
Источник: ISU.
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