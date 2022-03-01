12-летний фигурист Николай Колесников, победивший в проекте «Ледниковый период. Дети» покинул группу Этери Тутберидзе.
«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу – Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталицыной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.
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К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели. Благодарим весь персонал ледового дворца «Хрустальный» – методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за все!» – написано в инстаграме спортсмена.
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По информации источников «Р-Спорт», Колесников перешел в ЦСКА к Светлане Соколовской, под руководством которой тренируются Марк Кондратюк (олимпийский чемпион в командном турнире, чемпион России и Европы 2022 года) и Александр Самарин (вице-чемпион Европы 2019 года).
Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира – ISU наложил запрет на участие спортсменов из России и Беларуси.
Российские фигуристы, вернувшиеся с Олимпийских игр, ушли на карантин перед встречей с Владимиром Путиным.
Источник: «Р-Спорт».
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