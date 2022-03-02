Чемпионка Европы Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА.
Косторная начнет работу в ЦСКА в четверг, 3 марта, а непосредственно с новым тренером фигуристка будет заниматься с понедельника, 7 марта.
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Алена подтвердила переход: «Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова».
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Напомним, что ранее Косторная уже уходила от Тутберидзе. В межсезонье-2020 она перешла в Академию Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась в «Хрустальный».
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