Чемпионка Европы Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА.

Косторная начнет работу в ЦСКА в четверг, 3 марта, а непосредственно с новым тренером фигуристка будет заниматься с понедельника, 7 марта.

Ad

Алена подтвердила переход: «Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова».

Фигурное катание От Липницкой до Валиевой. Все травмы фигуристок Тутберидзе 23/02/2022 В 10:06

Напомним, что ранее Косторная уже уходила от Тутберидзе. В межсезонье-2020 она перешла в Академию Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась в «Хрустальный».

Фигурное катание «Да, я опять сломала руку». У Косторной травмирована 2-я кисть 16/02/2022 В 12:44