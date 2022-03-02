Алена Косторная во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе – спустя примерно полтора года после ухода к Евгению Плющенко она перешла в ЦСКА к Елене Буяновой, которая воспитала олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову. Об этом заявили источники «Р-Спорта» и «Матч ТВ», позже информацию подтвердили официально.

До сих пор лучшим годом для Косторной остается сезон-2019/20 – первый после выхода во взрослые. Она выиграла финал Гран-при и стала чемпионкой Европы, стабильно исполняя тройной аксель. Алене принадлежали мировые рекорды в короткой программе и по сумме. Потом фигуристка перешла в «Ангелы Плющенко», вернулась к Тутберидзе и до сих пор не вернула стабильность.

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Алена Косторная Фото: Getty Images

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Восстановим основную хронологию:

31 июля 2020 года – Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко,

4 декабря 2020 – объявила о заражении коронавирусом и пропуске этапа Кубка России,

22 декабря 2020 – снялась с чемпионата России,

3 февраля 2021 – снялась с Кубка Первого канала,

28 февраля 2021 – заняла восьмое место в финале Кубка России и не отобралась на чемпионат мира,

6 марта 2021 – официально объявила о возвращении к Тутберидзе, тренер поставила испытательный срок и условие возвращения тройного акселя,

25 апреля 2021 – исполнила тройной аксель на шоу Тутберидзе,

27 ноября 2021 – вышла в финал Гран-при,

31 декабря 2021 – объявила о пропуске предолимпийского чемпионата России из-за перелома руки,

16 февраля 2022 – рассказала, что сломала вторую руку,

2 марта 2022 – перешла в ЦСКА к Буяновой.

Что ждет Косторную в ЦСКА?

В условиях мирового бана российского спорта сложно оценивать очередной трансфер Косторной с прежних позиций. Если верить, что к началу сезона-2022/23 все восстановится, то она поступила правильно, снова покинув «Хрустальный» – стабильный тройной аксель так и не вернулся, а для Тутберидзе она уже не станет целью номер один (и два, и три).

Алена Косторная, Россия, московский этап Гран-при Фото: Getty Images

Скорее всего, в мировой супертоп Косторную не вернет ни Буянова, ни другие тренеры – уже упоминавшийся Плющенко или, например, Алексей Мишин. Но кататься в свое удовольствие, ставить качественные штучные программы и ждать официального повышения возрастного ценза от ISU действительно лучше не в «Хрустальном», где все заточено на коллективную и жесткую работу, а не на индивиуальный подход.

Оправдан ли выбор именно Буяновой, сказать сложно. Главная фигура в ЦСКА на данный момент – Светлана Соколовская, которая подготовила Марка Кондратюка, но не добивалась больших успехов с девушками. В послужном листе Буяновой – работа с чемпионкой Сочи Аделиной Сотниковой, отобравшейся на Олимпиаду-2018 Марией Сотсковой и не только. Но в текущем олимпийском цикле тренер испытывала проблемы со здоровьем и не всегда ездила с учениками на соревнования.

А о каком меме речь?

Слухи о том, что Косторная перейдет в ЦСКА, циркулируют среди болельщиков фигурного катания еще с сентября 2019 года. Алена не начала даже первый взрослый сезон, а фаны создали группу ВКонтакте под названием «Алена Косторная не перешла в ЦСКА?»

С тех пор каждый день админы постили фотографию Алены и писали: «Сегодня все в порядке, Алена Косторная не перешла в ЦСКА».

Новый пост за 3 марта пока не появился, и под последним подписчики уже спрашивают:

«А сегодня?!»

«Внимание! Внимание! Это не учебная тревога!»

«Ахахаха! Наконец-то в этой группе праздник! Я рад, что вы таки дожили до этого дня».

Подписчики сосчитали, что группа жила 971 день. Теперь придется придумывать что-то новое – один из главных мемов фигурки умер.

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