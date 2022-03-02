Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, что он думает о переходе фигуристки Алены Косторной к Елене Буяновой.

«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте, если человек захочет – сделает, не захочет – обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто. Этери Георгиевна всегда говорит: «Когда ты сошел с пьедестала, ты – никто», у нас в жизни все так строится. Если Алена так решила – пусть у нее все будет хорошо, но даже если бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», – заявил Железняков.

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