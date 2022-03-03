Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух назвал три пары, которые, по его мнению, были самыми яркими за все время существования шоу «Ледниковый период». В их число не попали Евгения Медведева с Даней Милохиным.

«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев. Эти три пары все помнят, все знают и все их любят. Успех «Ледникового периода» в том, что здесь нет никакой фонограммы, здесь люди ценят и понимают тот труд, который вкладывается», – рассказал Авербух.

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Евгения Медведева и Даня Милохин – классные. Они тащат «Ледниковый период» на фоне остальных звезд

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