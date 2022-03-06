Фигуристка сборной России Александра Трусова пришла на каток на Красной площади в Москве. Она надела коньки вместе с другой фигуристкой национальной команды Елизаветой Нугумановой.
Трусова исполнила на катке кантилевер. Кантилевер – скольжение на двух коньках, поставленных примерно в одну линию пятками друг к другу, с уложенным горизонтально туловищем. Александра выложила видео с этим приемом в инстаграм.
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«Сбылась мечта покататься на ГУМ-катке, да еще и с Сашей», – написала Нугуманова в инстаграме. Она выложила совместные фото и видео вместе с Трусовой.
Александра Трусова – серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она действующая бронзовая медалистка ЧМ-2021 и вице-чемпионка России-2022.
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