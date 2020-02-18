Ровно десять лет назад спортивная Россия полыхала. Кто-то специально рано встал до работы/учебы, чтобы посмотреть культовое событие воочию, кто-то чуть позже включил утренние новости и остался в глубоком шоке. Евгений Плющенко на Олимпиаде в Ванкувере проиграл американцу Эвану Лайсачеку. С четверным тулупом против тройных прыжков соперника.

Русские медиа истерили, Плющенко странно хохмил, Яна Рудковская говорила о необходимости подавать протест, атмосфера мракобесия нарастала. В том, что Евгения нагло засудили, не сомневался никто – риторика была однозначной. Удивительно, но отклик здравомыслия продемонстрировал только тогдашний президент ФФКР Валентин Писеев, который сейчас, напротив, славится экстравагантными высказываниями. Писеев услужливо напомнил, что при новой системе оценок протесты на результат не подаются, и повторения Солт-Лейка в парах не получится.

Дискурс в спортивной журналистике десять лет назад разительно отличался от нынешнего. Плюрализма мнений практически не было, не были развиты соцсети, где сейчас мгновенно работает синхронизация с мировыми медиа. Твиттер находился на стадии раскрутки, инстаграма не существовало, Павел Дуров еще не убрал стену, и скорбные крики о том, что Плющенко засудили, лились сплошным потоком пропаганды. Фигурное катание не было таким популярным, как сейчас, и болельщики могли максимум отличить четверной прыжок от тройного – но точно не лутц от акселя. Тогда знали разве что тулуп и соответствующе шутили про одноименный предмет одежды.

Евгений Плющенко на Олимпиаде-2010Getty Images

Читать протоколы в 2010-м умели только избранные, а достаточно было беглого взгляда и умения считать для осознания: прокат произвольной программы Плющенко, который казался таким ярким, чистым и вдохновенным, на самом деле какой-то не такой. Не нужно было анализировать баллы, неведомые GOE, надбавки во второй части, субъективные компоненты и пресловутые транзишены, о которых Евгений так пренебрежительно говорил вместе с тренером Алексеем Мишиным.

Хватит простого пересчета прыжков. По правилам десятилетней давности в произвольной программе мужчин стояли пять сольных прыжков и три каскада – два в два прыжка и один в три. Считаем: у Лайсачека все выполнено, а у Плющенко… три двойных каскада – тройного нет. Считаем обороты (округляем полоборота у акселя в меньшую сторону): Лайсачек скрутил 32, Плющенко – 31. Лайсачек исполнил во второй половине пять прыжков, получив за них надбавки, Плющенко – только три.

Евгений банально не выполнил обязательный элемент, а потом жаловался на судейство. Он мог присоединить к одному из прыжков двойной и уверенно выиграть, но не сделал этого. Каскад четверной тулуп-тройной тулуп-двойной риттбергер был заявлен первым элементом. Но сориентироваться по ходу программы – это не про 2010-й. Четырьмя годами позже Татьяна Тарасова в эфире будет искренне восхищаться Юлией Липницкой, которая перекроит расстановку прыжков во время проката, но у Плющенко такого не было. Евгений посчитал выезд с тройного тулупа некачественным и не прицепил риттбергер, а потом попросту не стал его делать.

Разобравшись на следующий день с протоколами, журналисты все же спросили у Плющенко, почему он так поступил. Фигурист ответил:

«Здесь позиция была уже выстроена. Выполнил бы заявленные 4-3-2 вместо показанных 4-3, нашли бы что убрать с другой стороны. Я не готов хорошо кататься и проигрывать. Действительно думаю, что систему надо менять».

Плющенко не признал ошибку, не повинился, что проиграл только сам, а не из-за судей. Он был уверен, что в случае исполнения двойного риттбергера бригада все равно нашла бы к чему придраться. Какие еще варианты? В технике – занизить уровень непрыжковых элементов, но Евгений и так получил третьи за одно из вращений и дорожку шагов. Плющенко проиграл именно техникой и непрыгнутым риттбергером: он получил 82,71 балла, а Лайсачек – 84,57. Без четверного, но с безупречным исполнением. Компоненты фигуристы получили одинаковые.

Уповающий только на технику русский спортсмен не понимал, что чистая программа без квадов способна конкурировать с той, где заявлен единственный четверной тулуп: разница лишь в конкретном прокате. Если бы Плющенко сделал четыре четверных, как сейчас исполняют лидеры мужской фигурки, и проиграл бы Лайсачеку с тройными – тогда поднимать скандал бы стоило. А в Ванкувере один сильный фигурист проиграл другому сильному фигуристу – просто они по-разному подошли к прочтению правил, а Плющенко еще и проигнорировал злополучный риттбергер.

Евгений не принял поражение с достоинством, а история с попаданием в Сочи и последующим снятием с лички не позволила ему закончить соревновательную карьеру максимально красиво. Плющенко снова повел себя не вполне однозначно – когда он снялся прямо на разминке, то опять не возложил на себя ни малейшего процента вины. У него якобы не было возможности не выйти на лед: до запасных – Максима Ковтуна и Сергея Воронова – было не дозвониться. Конечно же, поверить в это трудно: ни один из них не отнесся бы так наплевательски к шансу выступить на домашних и, скорее всего, единственных в карьере Играх.

Плющенко объявляет судьям о снятии в СочиGetty Images

Но это не умаляет других спортивных заслуг Плющенко: золота Турина-2006, трех мировых титулов и семи европейских. Парни с сахарной репутацией слишком скучны для медиа, болельщиков и вида спорта. Кажется, фигурное катание – все-таки не техника, а личности: недаром золотой век мужской фигурки приходится на нулевые годы, когда искрили сперва Плющенко и Ягудин, затем – Плющенко, Ламбель, Жубер, Такахаси, Вернер, Вейр и Лайсачек. Сейчас ребята делают на льду безумно крутые вещи, но кто-то скажет, что тогда лед был прозрачнее, а бортики вокруг катка ярче.

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