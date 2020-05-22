US Open 2010. Финал. Надаль – Джокович
19-й этап
Победная произвольная программа Загитовой на ЧМ в Сайтаме (видео).
Красивая точка от Алины Загитовой на победном чемпионате мира.
Американский фигурист Нэтан Чен во второй раз стал чемпионом мира в одиночном разряде.
Но на медали российский фигурист не претендует.
Любимец публики не подвел и стал вторым на чемпионате мира.
Русские фигуристки – лучшие на чемпионате мира в Сайтаме.
И не пустил на подиум японок.
Золотая произвольная программа Алины Загитовой на чемпионате мира-2019.
Фигуристка из Казахстана и ученица Этери Тутберидзе была безумно хороша при исполнении четверного сальхова.