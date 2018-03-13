Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира из-за травмы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не поедет в Милан защищать титул.

«По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования врачи дали заключение, что, во избежание возможного хирургического вмешательства, Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов.

Сроки восстановления составляют от 4 до 8 недель. При выполнении этого условия Жене разрешено продолжать тренировки в зале и на льду», – говорится в заявлении Федерации фигурного катания России.

В феврале Медведева выступила на Олимпиаде-2018 и завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и одиночном катании.

Евгения – двукратная чемпионка мира (2016, 2017).

ЧМ-2018 пройдет в Милане 19-25 марта.

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