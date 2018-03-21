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Алина Загитова уступила Каролине Костнер в короткой программе на чемпионате мира и идет второй

Загитова уступила Костнер в короткой программе и идет второй
Eurosport

1 час назад

Но впереди еще произвольная программа.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова стала второй по итогам короткой программы на чемпионате мира, который проходит в Милане.

15-летняя фигуристка набрала 79,51 балла и уступила Каролине Костнер из Италии (80,27). Тройку лидеров замыкает японка Сатоко Мияхара (74,36).

Соотечественницы Загитовой Мария Сотскова (71,80) и Станислава Константинова (59,19) занимают пятое и 16-е места соответственно.

23 марта фигуристки откатают произвольную программу.

  • ЧМ-2018 – дебютный в карьере Загитовой.
  • Действующая чемпионка мира Евгения Медведева из-за травмы не приехала в Милан.

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