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Савченко и Массо лидируют после короткой программы на ЧМ. Тарасова/Морозов – вторые

Савченко и Массо лидируют после короткой программы на ЧМ. Тарасова/Морозов – вторые
Eurosport

1 час назад

Отставание – полтора балла.

Немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо лидируют после короткой программы на чемпионате мира в Милане (82,98).

Спортсмены идеально исполнили все элементы и чуть больше балла уступили мировому рекорд в короткой программе Волосожар/Траньков (84,17).

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов также сделали чистый прокат и занимают второе место с результатом 81,29.

На третьем месте расположились французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Наталья Забияко и Александр Энберт идут четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – седьмыми.

  • Произвольная программа пройдет 22 марта.
  • Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане проходит с 19 по 25 марта.

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