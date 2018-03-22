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Савченко и Массо лидируют после короткой программы на ЧМ. Тарасова/Морозов – вторые
Отставание – полтора балла.
Немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо лидируют после короткой программы на чемпионате мира в Милане (82,98).
Спортсмены идеально исполнили все элементы и чуть больше балла уступили мировому рекорд в короткой программе Волосожар/Траньков (84,17).
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов также сделали чистый прокат и занимают второе место с результатом 81,29.
На третьем месте расположились французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Наталья Забияко и Александр Энберт идут четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов – седьмыми.
- Произвольная программа пройдет 22 марта.
- Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане проходит с 19 по 25 марта.
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