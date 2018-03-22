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Михаил Коляда занял второе место в короткой программе и даже не упал
Золото – у представителя США.
Российский фигурист Михаил Коляда показал второй результат в короткой программе на чемпионате мира в Милане.
Первое место занял представитель США Нэтан Чен с результатом 101,94 балла, результат Коляды – 100,08. Призовую тройку замкнул еще один американец – Винсент Чжоу (96,78).
- Коляда – серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в командном соревновании.
- Другой россиянин Дмитрий Алиев занимает 13-е место.
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