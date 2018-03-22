Татьяна Тарасова – о выступлении Михаила Коляды: «Это девичья программа»

Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Михаила Коляды на чемпионате мира в Милане, где спортсмен стал вторым в короткой программе.

«В фигурном катании еще не приняли правила, освобождающего спортсмена от необходимости выполнять прыжки во второй половине программы. Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли двадцать лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко.

Каскад тулуп-тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат. Понимаю, для чего это сделано. Но согласиться с этим как тренер, ученики которого побеждали на Олимпийских играх, я не могу.

Идет новое четырехлетие, нужно ставить перед собой новые цели, показывать, что ты готов быть в элите, а не устраивать себе легкую жизнь. Если мы будем это поощрять, то придем к тому, что не нужно учить ничего сложного», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Коляда – серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в командном соревновании.

Ни одно из выступлений на Играх Коляда не откатал чисто – в каждом спортсмена преследовали падения.

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