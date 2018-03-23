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Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро ЧМ среди спортивных пар

Тарасова и Морозов взяли серебро ЧМ среди спортивных пар
Eurosport

2 ч. назад

Первое место – у немецкой пары.

Российский фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на чемпионате мира в Милане в соревнованиях спортивных пар.

Золотые награды ушли к немецкому дуэту Алена Савченко/Бруно Массо, который показал результат 245,84 балла. Результат Тарасовой/Морозова – 225,53. Третьей стала французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре (218,36).

  • Наталья Забияко и Александр Энберт заняли четвертое место.
  • И еще одни россияне – Кристина Астахова и Алексей Рогонов – восьмые.

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