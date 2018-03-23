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Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в коротком танце
Eurosport

1 час назад

Французы растопили лед.

Французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон выиграла короткий танец на чемпионате мира в Милане.

Пападакис и Сизерон обновили мировой рекорд, показав результат 83,73 балла. Второе место перед произвольной программой занимает американский дуэт Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, третье – канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

  • Российские пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро идут на седьмом и восьмом местах соответственно.
  • Пападакис и Сизерон – действующие чемпионы Европы.

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