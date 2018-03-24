Алина Загитова упала 3 раза и осталась без медалей чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова спустя месяц после триумфа в Пхёнчхане осталась без медалей на чемпионате мира-2018.

Алина шла второй после короткой программы, уступая только Каролине Костнер. Но во время проката произвольной программы 15-летняя фигуристка упала трижды и осталась без медалей. Костнер тоже упала и стала четвертой.

Золото завоевала Кейтлин Осмонд, которая после короткой программы была лишь четвертой. Второе и третье места заняли японки Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

Чемпионат мира-2018 проходит в Милане.

Победительница двух предыдущих чемпионатов мира Евгения Медведева пропускает турнир из-за травмы.

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