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Алина Загитова упала 3 раза и осталась без медалей чемпионата мира

Загитова упала 3 раза и осталась без медалей чемпионата мира
Eurosport

1 час назад

Развить успех Пхёнчхана не удалось.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова спустя месяц после триумфа в Пхёнчхане осталась без медалей на чемпионате мира-2018.

Алина шла второй после короткой программы, уступая только Каролине Костнер. Но во время проката произвольной программы 15-летняя фигуристка упала трижды и осталась без медалей. Костнер тоже упала и стала четвертой.

Золото завоевала Кейтлин Осмонд, которая после короткой программы была лишь четвертой. Второе и третье места заняли японки Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

  • Чемпионат мира-2018 проходит в Милане.
  • Победительница двух предыдущих чемпионатов мира Евгения Медведева пропускает турнир из-за травмы.

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