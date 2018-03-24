Алина Загитова провалилась, фигуристки из России впервые за 5 лет без медалей ЧМ. Что произошло

Трагедии нет

Ничего страшного в апсете Загитовой нет. Удивительного, кстати, тоже. Это для тех, кто смотрит фигурное катание по новостям федеральных медиа, Загитова – штамповщица рекордов без намека на ошибки. На деле Загитова очень тяжело входила в олимпийский сезон, точно так же срывая программы. Тогда, правда, короткие.

Затем Алина вышла на пик формы, укатала всех на главных стартах сезона (да, в этом году даже чемпионат Европы своим расположением в календаре был намного важнее миланского ЧМ) и подожгла филейные части по другую сторону Атлантики. Но если вы забыли, что Загитову может лихорадить, что 15-летняя девочка поехала на дебютный ЧМ, очевидно находясь на спаде формы – то, что вам делать со своими ожиданиями, можете узнать у Андрея Аршавина.

Для Загитовой это болезненный, но полезный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Считать количество побед подряд нужно болельщикам. А серьезно переживать поражение на постолимпийском чемпионате мира, когда у тебя есть золото Игр, явно не стоит.

Судьи недооценили Загитову

Алина ЗагитоваGetty Images

Самое забавное, что Загитова даже с тремя падениями должна быть в тройке. Алина получила за компоненты жалкие 69 баллов, что на шесть меньше, чем на Олимпиаде. Получив законные 72-73, Загитова была бы сейчас второй-третьей. Даже, прости господи, Миахара получила свои 72,5 балла по второй оценке, а Алину опустили ниже 70 – цирк. Еще одно большое шапито в судейских протоколах. Судья из Японии вообще Алине за компоненты поставил 64,4. Может, уже пора что-то с судьями сделать?

О судействе можно поныть и применительно к Маше Сотсковой. Она – не великая катальщица, но если уж вы ставите Брейди Теннел 65 баллов за компоненты, то будьте любезны: ставьте остальным топам за 70. Сравнивать американку и Сотскову так же перспективно, как и саму Машу с, например, Костнер. Ну а компоненты чирлидерши Дэйлман просто оставим для рубрики «Без комментариев».

Хигути – новая угроза для России

Лучше порадоваться за Вакабу Хигути – вот уж кто действительно заслужил медаль. Японка ударно начала олимпийский сезон, отобралась в Финал Гран-при, но там заняла последнее шестое место, а потом не попала на пьедестал национального чемпионата и пролетела мимо Пхёнчхана. Анализировать критерии отбора в японскую сборную – не наше дело, но очевидно, что Хигути талантливее и Миахары, и Сакамото. В Милане Вакабе помогли соперницы, но ее крутая оценка (145 баллов, и это ей тоже придержали компоненты) не должна удивлять. В новом олимпийском цикле Хигути будет едва ли не самой опасной соперницей российских фигуристок.

Осмонд зажгла, но не очень

Кейтлин Осмонд – победительница ЧМ-2018Getty Images

Кейтлин Осмонд выдала топ-перфоманс на фоне остальных. При фактическом отсутствии двух главных прим женской фигурки (произвольную катала не Загитова, а ее бледная тень), канадка заслуженно стала чемпионкой – хотя мы уже привыкли к иным чемпионским суммам, чем 223 балла.

Но разочаровала не победительница, а, скорее, сам чемпионат мира. Чистым прокатом в десятке кроме Хигути может похвастать только Лоена Хендрикс. Медальные суммы японок тоже воображение не поражают – на двух предыдущих ЧМ с такими баллам они бы в тройку не попали. ЧМ-2018 ненадолго вернул нас в домедведевскую эпоху. Зрелище печальное, но полезное – лишний раз убедились, что развивать фигурку как вид спорта способны только российские девушки. Даже если один мировой смотр они провалили.

Судьи тащат своих. Фигурка меняет систему оценок, но начинать надо с рефери

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