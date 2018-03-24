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Михаил Коляда упал дважды, но выиграл первую для России бронзу с ЧМ-2011

Коляда упал дважды, но выиграл первую для России бронзу с ЧМ-2011
Р-Спорт

51 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Первая за семь лет медаль чемпионата мира у мужчин в фигурке.

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Милане.

Коляда по итогам короткой и произвольной программ набрал 272,32 балла. В произволке Михаил дважды упал и упустил второе место, на котором находился после короткой.

Победителем стал американец Нэтан Чен (321,40). Серебро завоевал японец Сёма Уно (273,77). Призеры Олимпиады Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю пропустили турнир.

  • Другой представитель России Дмитрий Алиев стал седьмым – 252,30 балла.
  • Это первая медаль для 23-летнего Коляды на чемпионатах мира, а для России – первая в мужской части ЧМ с 2011 года (последним призером был Артур Гачинский с бронзой).

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