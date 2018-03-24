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Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира, обновив мировые рекорды
Без Вирчу и Мойра исход турнира был ясен еще до начала.
Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали трехкратным чемпионами мира на проходящем в Милане мировом первенстве.
Спортсмены обновили рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. Накануне мировое достижение пало и в короткой.
Второе место, проиграв более десяти баллов, заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. Бронза досталась канадцам Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.
Российские пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли седьмое и восьмое места.
Итоговое положение. Танцы.
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 207,20 (мировой рекорд)
2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 196,64
3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 192,35
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7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 184,01
8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 180,42
- На Олимпиаде в Пхёнчхане Пападакис/Сизерон стали вторыми, уступив канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру.
- Российские пары не добыли третью путевку для России на следующий чемпионат мира. Это случилось, если бы сумма мест пар была бы не больше 13.