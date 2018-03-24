Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат мира, обновив мировые рекорды

Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали трехкратным чемпионами мира на проходящем в Милане мировом первенстве.

Спортсмены обновили рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. Накануне мировое достижение пало и в короткой.

Второе место, проиграв более десяти баллов, заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США. Бронза досталась канадцам Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

Российские пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняли седьмое и восьмое места.

Итоговое положение. Танцы.

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 207,20 (мировой рекорд)

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 196,64

3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 192,35

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7. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 184,01

8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 180,42

На Олимпиаде в Пхёнчхане Пападакис/Сизерон стали вторыми, уступив канадцам Тессе Вирчу/Скотту Мойру.

Российские пары не добыли третью путевку для России на следующий чемпионат мира. Это случилось, если бы сумма мест пар была бы не больше 13.

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