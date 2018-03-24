Евгений Плющенко: «Девочка, которая прыгает каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo, не может быть в плохой форме»

Трехкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался по поводу выступления Алины Загитовой на чемпионате мира, приложив видео с разминки перед произвольной программой, на котором Алина делает касакад из четырех тройных прыжков.

«Девочка, которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo, не может быть в плохой форме!

Алина,ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры. Обычно, выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты поехала. Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100%, но ты не робот, ты человек.

Хрупкая 15-летняя девочка ,которая доказала всем, что невозможное возможно, и еще не раз докажешь. Падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!» – написал Плющенко в инстаграме.

3Lz+3T+3Lo+3lo – это лутц-тулуп-ритбергер-ритбергер. Стало понятнее?

Загитова трижды упала в произвольной программе и заняла лишь пятое место на чемпионате мира в Милане.

В Пхёнчхане Алина выиграла золото в личном первенстве и серебро в командном соревновании.

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