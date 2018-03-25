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Алина Загитова – о выступлении на ЧМ: «Я будто не каталась, это был сон»

Загитова – о выступлении на ЧМ: «Я будто не каталась, это был сон»
Eurosport

1 час назад

Фигуристка рассказала о провальном прокате.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала неудачное выступление на ЧМ в Милане.

«Не ожидала, что такое может произойти. На Олимпийских играх у меня тоже не получился первый каскад, но я собралась на второй прыжок и сделала каскад в конце. Но тут почему-то, не то, что я упала, расстроилась, и дальше у меня программа не пошла, как многие говорят. Нет, это не так. Я будто не каталась, будто это был сон. Я не нервничала, абсолютно не нервничала. И для меня даже было как-то шоком, как это – перед соревнованиями не нервничать? И вот в тот момент я поняла, что-то не то.

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Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировкахлов. Но такое бывает. Когда-нибудь это бы случилось. Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. Еще после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит голова, а мне еще надо допинг сдавать. Вы же меня знаете – если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала» – цитирует Алину сайт ФФКР.

  • Алина была второй после короткой программы, но трижды упала в произвольной и заняла итоговое пятое место.
  • На Играх в Пхёнчхане Загитова взяла золото в личном первенстве и серебро в командных соревнованиях.

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