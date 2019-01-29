Рика Кихира исполнила на тренировке сразу 2 четверных прыжка

Победительница финала Гран-при-2018/19 Рика Кихира показала, что в ее арсенале есть не только коронный тройной аксель.

На тренировке она сделала два четверных прыжка: тулуп и сальхов. Оба элемента фигуристка приземлила идеально.

В Японии пройдет ЧМ-2019. Сайтама примет его с 18 по 24 марта.

Русские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, которые уже исполняют квады на соревнованиях, смогут выступать на взрослом уровне только со следующего сезона.

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