Рика Кихира исполнила на тренировке сразу 2 четверных прыжка
Японка замахнулась на сложность Трусовой и Щербаковой.
Победительница финала Гран-при-2018/19 Рика Кихира показала, что в ее арсенале есть не только коронный тройной аксель.
На тренировке она сделала два четверных прыжка: тулуп и сальхов. Оба элемента фигуристка приземлила идеально.
- В Японии пройдет ЧМ-2019. Сайтама примет его с 18 по 24 марта.
- Русские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, которые уже исполняют квады на соревнованиях, смогут выступать на взрослом уровне только со следующего сезона.
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