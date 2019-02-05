Алина Загитова о ЧМ: «Настроение боевое, хочу доказать самой себе, что я все могу и все сделаю»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о настрое на предстоящий в марте чемпионат мира.

«Сейчас пока я не катаю никакие программы, но занимаюсь, скоро пойдет полная подготовка к ЧМ. Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю.

В последнее время с ними прыжками у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Помимо спорта... В выходной день я все равно занимаюсь спортом. Гуляю с собакой, бегаю с ней, это тоже в какой-то мере спорт. На друзей у меня особо нет времени. Большую часть времени я предпочитаю проводить с семьей», – цитирует Загитову «Р-Спорт». На вопрос, рассчитывает Алина на победу на чемпионате мира, спортсменка ответила утвердительным кивком головы.

Чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

На прошлом ЧМ Загитова стала лишь пятой.

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