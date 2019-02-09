Не так страшны японки. ЧЧК показал, что Загитова и Туктамышева могут обыграть Кихиру

Пока в Перми русские чудо-юниорки Трусова, Щербакова и Косторная набирали под 700 баллов в сумме на троих, в Анахайме прошел взрослый аналог первенства Европы – чемпионат четырех континентов. Последний топовый смотр соперниц перед мартовским чемпионатом мира, который пройдет в Японии, дал много интересной информации, которую можно уложить в четыре главных вывода.

С Кихирой можно бороться. Остальные японки не впечатлили

Первое впечатление после просмотра ЧЧК – сила японской сборной несколько преувеличена. Турнир в Америке четко разделил: есть Рика Кихира и все остальные. 15-летняя японка выиграла с очень неплохой суммой, но сокрушительной акции устрашения перед ЧМ не вышло. Рика вновь завалила в короткой тройной аксель, поймав синдром Коляды, а с ним и бабочку. В произвольной Кихира была точна, но по сравнению с национальным чемпионатом перестраховалась и оставила всего один триксель вместо двух. В итоге за идеальный прокат она получила 153 балла. Это много, но не заоблачно. Даже с щедрым для японок судейством на домашнем ЧМ обыграть Кихиру при чистых прокатах задача вполне выполнимая.

Две другие японки сорвали по программе. Маи Михара улетела в предпоследнюю разминку после короткой, но хорошая произвольная обеспечила ей бронзу. Каори Сакамото наоборот произвольную для себя провалила и проиграла балл Михаре и Турсынбаевой. Но все это борьба далеко от чемпионских сумм. Возможно, японки выйдут за 1,5 месяца на необыкновенный пик формы, но пока для всех, кроме Кихиры, при очень оптимистичном раскладе потолок на ЧМ – это бронза.

Турсынбаева ворвется в топ. Но, скорее всего, не в этом сезоне

Элизабет летом 2018-го уехала в противоположном Евгении Медведевой направлении – после пяти лет у Брайана Орсера казахстанская спортсменка вернулась к Этери Тутберидзе, с которой уже работала по юниорам. И уже в конце сезона Элизабет выиграла самую значимую медаль в карьере. 207,46 – это далеко не космос и без помощи соперниц не обошлось, но Лиза прошла обе программы почти безошибочно, чего с ней не было очень давно.

Срочно нужно подтягивать компоненты (64 ставят обычно юниорам), но 75 за технику – больше только у Кихиры. А могла и обойти по технике Рику, ведь начала Лиза с попытки четверного сальхова. Турсынбаева упала, но докрутила – значит, потенциально в арсенале прыжок есть, и квады в новом сезоне будут прыгать не только Трусова и Щербакова.

Североамериканки в абсолютно разобранном состоянии

Смотреть на хозяек турнира и соседей канадок было грустно. От вторых ждать чего-то существенного и не приходилось – Кейтлин Осмонд пропускает сезон, а Дэйлман, только оправившись от психического помутнения, завалила национальный чемпионат. Представлять кленовых поехали Вероник Малле и Ларкин Остман ну и откатали как могли – конец первой десятки с суммами баллов, с которыми они оккупировали бы дно чемпионата России.

Американки же претендовали на много большее: Мэрийя Белл шла в паре баллов от тройки, а Брейди Теннелл и вовсе вытащили на первое место после короткой. Но произвольная расставила все по своим местам. Мэрайя откатала так, как примерно и катает всегда, и упала на шестое место. Лидер всея Америки Теннелл испепелила взглядом судей в начальной позе, но это не помешало последним увидеть четыре недокрута и отправить хозяйку в конец топ-5.

Условную Сару Хьюз можно ждать от североамериканцев всегда, но шансы на медаль в Сайтаме появятся, только если русских и японских девушек покосит «новичок».

Русские фигуристки – главные фаворитки ЧМ

Чемпионат Европы вызвал много вопросов по возможным заменам на главный старт сезона. Состав пока неизвестен, но на 99% это Самодурова, Загитова и Туктамышева. И все трое имеют шансы на золото.

Самодурова может взять стабильностью. Хотя немного усложнить контент не мешало бы, но с нынешним можно набирать под 220 и бороться за победу. Загитова пока заваливает сезон, ей есть смысл отдохнуть, но конкуренция на ЧМ ожидается намного ниже, чем год назад. Судя по словам Алины, она едет и по максимальному потенциалу она вполне идет вровень с Кихирой. Нужно только решить проблемы с психологией. Ну а Туктамышева же будет по заветам тренера «отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем» – битва трикселей с Кихирой будет украшением турнира.

Чемпионат мира в японской Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.

Авторский телеграм-канал Александра Петрова, в котором еще больше фигурки: хорошей и разной

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