Российская фигуристка Евгения Медведева: «Елизавета Туктамышева сильнее меня. Я ей горжусь»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на критику одного из подписчиков в инстаграме.

«Ты и правда думаешь, что флутц был лучше Лизиного [здесь имеется в виду Елизавета Туктамышева – прим. Eurosport] лутца или флипок лучше трикселя? Женя. Ну по-честному? Дорожка с трудом на 3-й уровень отплюсована на 4 и 5? Да твой олимпийский прокат и то хуже плюсовали. Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так едь себе тихо в 10-ку ЧМ. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя», – написал подписчик.

«Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы», – ответила Медведева.

Медведева заняла первое место в финале Кубка России, который проходил в Великом Новгороде. Серебро завоевала Туктамышева, бронзу – Виктория Васильева.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме станет известен 25 или 26 февраля.

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