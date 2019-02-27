Getty Images
Евгения Медведева вошла в основу сборной России на ЧМ, Елизавета Туктамышева – нет
Согласны?
Евгения Медведева включена в основной состав на чемпионат мира. За ее кандидатуру высказались 27 членов тренерского совета ФФКР.
За Елизавету Туктамышеву проголосовали 19 человек, один воздержался. Полный состав сборной выглядит следующим образом:
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин. Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.
- Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 24 марта.
- Турнир состоится в японском Сайтаме.
Отбор, который проиграли все. Медведева поедет на ЧМ, но бледной тенью себя прежней