Евгения Медведева вошла в основу сборной России на ЧМ, Елизавета Туктамышева – нет

Евгения Медведева включена в основной состав на чемпионат мира. За ее кандидатуру высказались 27 членов тренерского совета ФФКР.

За Елизавету Туктамышеву проголосовали 19 человек, один воздержался. Полный состав сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин. Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 19 по 24 марта.

Турнир состоится в японском Сайтаме.

Отбор, который проиграли все. Медведева поедет на ЧМ, но бледной тенью себя прежней

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