Федерация наплевала на отбор к ЧМ. Любое решение по Евгении Медведевой и Лизе Туктамышевой – позор

Давайте начистоту – федерация фигурного катания России облажалась.

Не сегодня, когда объявила окончательный состав и то, что было неизбежным, наконец, стало реальностью. И не неделю назад, когда Женя Медведева привезла спорные 1,5 балла Лизе Туктамышевой в финале Кубка России, получив формальный повод для поездки на ЧМ.

Компетентность ФФКР самоуничтожилась в тот момент, когда она позорно перечеркнула и забыла результаты главного и единственно правоверного отбора на главные старты сезона – чемпионата России. По итогам которого в сборной значились трое: Константинова, Загитова и Самодурова.

Все дальнейшие танцы с бубнами в Великом Новгороде не имеют ничего общего со справедливым отбором даже с учетом не самого удачного чемпионата Европы. Федерация прикрылась пьедесталом ЧР из юниорок, которые развязывают руки тренерскому совету, но даже обнулить отбор полностью последовательности не хватило. На новый кастинг повезли провалившуюся в Минске Константинову, но провалившуюся Загитову не тронули. Только пожалуйста, давайте без упоминания серебра Алины. Ее выступление в Минске запомнится, прежде всего, апсетом в произвольной, а не вторым местом на турнире, где у нее вообще не было соперниц.

Евгения Медведева и Елизавета ТуктамышеваGetty Images

Мейнстримная эмоция «Медведева пролезла в сборную в обход бедной Туктамышевой» – это высшая форма лицемерия. Не в том смысле, что Лизу не жаль. По-человечески за нее очень обидно, ведь шанса поехать на ЧМ ей может уже и не выпасть. Но все эмоции и рассуждения о потенциальной силе должны разбиваться о бессердечный, бездушный, но простой принцип отбора.

И по нему на ЧМ должна ехать Станислава Константинова. Не потому, что она сильнее или стабильнее – все знают, что это не так. Но потому, что на единственном старте, который имел прямое отношение к составу сборной, она была лучшей взрослой русской фигуристкой. Все чемпионства прошлых лет, тройные аксели, отношение к бывшим тренерам, стабильность и нестабильность программ – все это не имеет ни малейшего значения.

Так что, когда вы настрочите очередной комментарий про «ограбление Туктамышевой» – подумайте, вы ничем не лучше этой федерации. И 90% из вас горят не потому, что нарушен принцип справедливости, а потому что состав фэнтези сборной из вашей головы не совпал с реальностью.

«Где справедливость? А нет ее, справедливости», – говорит один из главных героев «Завода» Быкова. Справедливость в фигурном катании, на самом деле, не нужна никому.

Телеграм-канал Александра Петрова, где справедливости тоже нет, но фигурки еще больше

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