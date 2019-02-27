Елизавета Туктамышева: «Внутри меня была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение включить в основной состав сборной России на чемпионат мира Софью Самодурову, Алину Загитову и Евгению Медведеву.

«Внутри меня была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и еще вернусь», – написала Туктамышева в твиттере.

Елизавета вместе со Станиславой Констатиновой включена в запас.

В основной состав у мужчин вошли Александр Самарин, Максим Ковтун и Михаил Коляда.

Текст Александра Петрова по следам горячих событий:

Федерация наплевала на отбор к ЧМ. Любое решение по Медведевой и Туктамышевой – позор

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