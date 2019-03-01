«Только Туктамышева создаст реальную конкуренцию японкам». Фанаты написали петицию в ФФКР

На сайте change.org появилась петиция с требованием включить Елизавету Туктамышеву в состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«Только Елизавета Туктамышева создаст реальную конкуренцию японским фигуристам. И, прежде всего, своим нешаблонным подходом, особенно, в прыжках. Если нам, россиянам, важно, чтобы звучал гимн Российской Федерации на чемпионате мира, необходимо обязательное присутствие Туктамышевой в основной тройке фигуристов, представляющих Россию.

В противном случае, японцы будут только рады отсутствию Туктамышевой», – говорится в тексте петиции, направленной в адрес Федерации фигурного катания России.

В основной состав женской сборной попали Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева, Туктамышева и Константинова – запасные.

Из всех пятерых только Туктамышева владеет тройным акселем.

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