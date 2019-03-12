Агент Медведевой: «Женя не заходит в инстаграм, готовясь к ЧМ. Отписка от Туктамышевой – техошибка»

Агент фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа опроверг информацию о том, что Женя отписалась в инстаграме от Елизаветы Туктамышевой.

«Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира.

Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в инстаграм перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где ее нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», – цитирует Матуа «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что Медведева отписалась от Туктамышевой из-за мемов об их соперничестве.

Медведева вошла в окончательный состав сборной России на ЧМ, Туктамышева – нет.

Медведева отписалась от Туктамышевой в инстаграме из-за мемов об их соперничестве

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