Фигуристка Елизавета Туктамышева готовится к Кубку России, который станет отборочным для участия в чемпионате мира. В интервью Eurosport она рассказала о закончившемся кубке Первого канала, порассуждала о своей медийности и вспомнила Евгения Плющенко в тот период, когда он еще не стал тренером.
– Начнем с Кубка Первого канала, который прошел не так давно. Понравился ли вам формат?
– Только хорошие слова хочется сказать об этих соревнованиях. Они получились эмоциональными, яркими, классными и достаточно долгими. Думаю, в будущем они продолжатся, так как интерес у публики колоссальный.
– Согласны ли с Медведевой, которая не признала поражение своей команды?
– По поводу команд – выиграла красная команда Алины Загитовой. У синей оказался приз зрительских симпатий. Думаю, к этому старту не надо подходить в контексте победителей и проигравших. Главное, все получили удовольствие: катались, смеялись.
– Можно ли сказать, что жеребьевка в формате драфта была не самой честной?
– У Алины оказалось два первых места чемпионата России. Не знаю, почему так получилось. Но команды все-таки были плюс-минус равноценными. Хотя я бы сделала жеребьевку в другом формате. Мы все привыкли к слепой. Думаю, этот момент учтут в дальнейшем.
– Как оцените личные прокаты?
– Короткой недовольна, так как сорвала аксель. А произвольной довольна: удалось откатать более-менее чисто. Выводы сделаны, но можно было лучше. Сейчас готовимся к финалу Кубка.
Елизавета Туктамышева
Фото: Getty Images
– Почему поменяли короткую программу, дело только в усталости?
– Да, программа была хорошей, я ее любила. Но порой не остается эмоций катать одну и ту же программу. Без удовольствия все идет тяжело. Поэтому решили сменить музыку, и я этому рада.
– Насколько для вас важно попадание на чемпионат мира? И как оцените свои шансы?
– Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать все возможное. Не знаю, в каком формате пройдет турнир, для меня главное хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лед везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если все пройдет хорошо.
– Недавно вы рассказали, что вам сложно сейчас внедрять четвертой прыжок в том числе из-за последствий коронавируса. Как бы оценили свое физическое состояние сейчас?
– Я чувствую себя лучше, чем на чемпионате России. Потихоньку восстанавливаюсь, но до звенящей формы чуть-чуть не хватает. Постараюсь за две недели добить до нужного состояния. Так что работаем.
Плющенко мог подсказать, где добавить эмоций
– Какую медаль было завоевать сложнее: золото чемпионата мира-2015 или золото Гран-при России-2020?
– Гран-при 2020 года. Весь сезон получился непростым, выполнила три тройных акселя в короткой и произвольной программах. А на мире был один тройной аксель только в короткой, произвольная же была просто яркая, веселая, от которой я кайфовала. Если сравнивать с физической точки зрения, то чемпионат мира был легче. Да и эмоционально тогда было тоже проще, так как находилась на подъеме.
– Как вы относитесь к медийности, которая сейчас вас окружает?
– Медийность пришла ко мне сама после года, когда я катала показательный Toxic. И стараюсь ее поддерживать. Понимаю, что карьера профессиональной спортсменки помогает мне работать в этом направлении. Сейчас в спорте без медийности никуда. Одно неотделимо от другого. И это важная история. Жизнь идет, пока молодая, нужно использовать все возможности.
– Вы регулярно появляется в рекламе Demix. Расскажите о вашем сотрудничестве.
– Мне написал знакомый агент и сделал предложение. Очень комфортно работать с ними, классная команда. Стараемся совмещать профессиональный спорт с творчеством: проводим съемки, прочие активности. Это добавляет положительных эмоций и бодрит. Думаю, мы работаем взаимовыгодно. Круто, что они сняли рекламу, со мной висят баннеры. Не ожидала, что все это получится в таких масштабах.
– У вас есть план попасть на Олимпиаду в Пекин?
– У меня цель отобраться на Олимпийские игры и выступить там. Загадывать трудно. Желание точно есть, посмотрим, как пойдет.
– Какие четверные пробовали кроме тулупа и сальхова?
– Другие не пробовала. У нас была цель сделать тулуп, и мы ее достигли. Не хочется разбрасываться, ведь это разные прыжки и подготовка. Так что другие пока не пробовали. Надеюсь, попробую на удочке лутц.
– Почему вы выступаете против повышения в возрасте?
– Фигурное катание не стоит на месте и развивается, а это хорошо. Нельзя останавливать прогресс.
– Вы катались на одном льду с Евгением Плющенко. Будучи спортсменом, он давал молодежи какие-то советы?
– Я не так много каталась с Женей. Приехала в группу в тот момент, когда он взял перерыв после Олимпиады в Ванкувере. Потом вернулся, и мы немного пересекались. Однако на льду встречались нечасто. Иногда, когда были вместе, мог подъехать, указать на какие-то детали программы, что можно улучшить, где добавить эмоций. То есть обращал внимание и иногда давал советы.
Евгений Плющенко
Фото: Getty Images
– Можете ли оценить потенциал Плющенко-тренера?
– Очень рано говорить. Евгений тренирует около года. Пока сложно делать какие-то выводы. Надеюсь, у него все будет хорошо.
– Чисто гипотетически смогли бы тренироваться у Тутберидзе?
– Не знаю. Все зависит от ситуации. Даже не думала об этом. Мне нравится мой тренер и комфортно с ним. Рада, что оказалась у Алексея Николаевича Мишина.