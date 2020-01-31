Руководство Федерации фигурного катания России (ФФКР) представило на согласование Исполкома организации заявку национальной сборной на чемпионат мира.

Информация появилась в распоряжении «Российской Газеты». Квоты распределились согласно выступению на ЧМ-2019 – во всех видах, кроме мужского одиночного катания, Россию представят по три спортсмена (пары), у мужчин выступят два фигуриста.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян. Запасные: Александр Самарин, Макар Игнатов.

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин. Запасные: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозов – Андрей Багин, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.

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