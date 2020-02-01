Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая предположила, что вспышка коронавируса может помешать китайским фигуристам выступить на чемпионате мира.

«К марту должны справиться с этой бедой, я уверена, в XXI веке живем. Без китайцев будет проще, но не будет интереснее, нужны накал страстей, борьба. Наши все равно самые сильные, и никакие китайцы им не помеха. Главное, чтобы все были живы и здоровы», – цитирует 40-летнюю Слуцкую ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.

Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун – действующие чемпионы мира и обладатели двух мировых рекордов из трех.

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч человек.

Косторная, Щербакова и Трусова – в заявке сборной России на ЧМ, Туктамышева – запасная

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