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Слуцкая – о коронавирусе: «Без китайцев на ЧМ будет проще, но не будет интереснее»

Слуцкая – о коронавирусе: «Без китайцев на ЧМ будет проще, но не будет интереснее»
Eurosport

1 час назад

Действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун – главные соперники русских пар.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая предположила, что вспышка коронавируса может помешать китайским фигуристам выступить на чемпионате мира.

«К марту должны справиться с этой бедой, я уверена, в XXI веке живем. Без китайцев будет проще, но не будет интереснее, нужны накал страстей, борьба. Наши все равно самые сильные, и никакие китайцы им не помеха. Главное, чтобы все были живы и здоровы», – цитирует 40-летнюю Слуцкую ТАСС.

  • Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в Монреале.
  • Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун – действующие чемпионы мира и обладатели двух мировых рекордов из трех.
  • Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 10 тысяч человек.

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