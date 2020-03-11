Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в канадском Монреале могут отменить по решению местных властей.

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего объявил, что проведение турнира находится под угрозой из-за опасности заражения коронавирусом.

«Существует вероятность, что соревнования отменят», – сказал Лего журналистам. Официальное заявление местных властей и подтверждение ISU ожидается вечером в среду, 11 марта. Премьер-министра провинции процитировал в твиттере шеф парламентского пула Нацсобрания Квебека Себастьян Бове.

Чемпионат мира стартует в Канаде 16 марта и финиширует 22-го числа.

Монреаль принимает главные соревнования планеты впервые с 1932 года.

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