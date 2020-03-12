Над истерией по коронавирусу модно если не смеяться, то, по крайней мере, с улыбкой смотреть. Правда, ровно до того момента, пока из-за этого не летит в Вальгаллу твой отпуск (и хорошо, если можно вернуть хоть бы часть денег) или же слетает ожидаемый несколько месяцев ивент. Фигурку это не касалось до последнего, зато бахнуло по ней пока что мощнее всего – чемпионат мира в Монреале стал первым по-настоящему рейтинговым мэйджором, который отменен из-за COVID-19.

Наверное, в нынешних условиях – ВОЗ как раз за несколько часов до этого объявила пандемию – иначе быть не могло, и слава правительству провинции Квебек за то, что, в отличие от ISU, у них хватило яиц наплевать на выгоду ради безопасности здоровья своих граждан. Тем не менее, сначала протоколируем три забавных факта:

Взрослый сезон по сути закончился уже в начале февраля, продлившись жалкие четыре месяца;

Алина Загитова на год сохраняет звание действующей чемпионки мира;

ISU Skating Awards, по-видимому, проклят.

А теперь о том, что мы потеряли. ЧМ каждый год становится венцом всего, но в этом году он должен был закольцевать неприлично много первоклассных сюжетов.

Кульминация разборок ТЩК. Мы так и не узнаем, кто из них сильнее в дебютном взрослом сезоне – никто же в здравом уме не назовет ЧЕ равным по накалу мировому первенству, чтобы его результаты считать адекватным ответом на вопрос. Не получится проверить и формулу «финал Гран-при – за Косторной, чемпионат России – за Косторной, ЧМ – за Трусовой». Так было в последний юниорский сезон, так могло быть и сейчас. А теперь все, и никакой «дракарис» не поможет. В общем, весь сезон мы наблюдали за этим реалити-шоу, чтобы перед финальной серией телеканал, на котором его крутили, обанкротился и закрылся. Ну не свинство ли.

Подсюжет : Рика Кихира на чемпионате четырех континентов подобралась совсем близко к непобедимому русскому трио. Но соседи подложили японке немного свинины и теперь первое серьезное испытание для монстров из «Хрустального» переносится, как минимум, на полгода вперед.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра ТрусоваGetty Images

Отложенная месть Пападакис/Сизерона. Сначала о приятном: Виктория Синицина и Никита Кацалапов уходят в новый сезон победителями над доселе непроигрывающими в этом цикле французами. Теперь о плохом: битва разозленных действующих чемпионов мира против вошедшей в азарт русской пары, и все это на фоне восхитительных по этому сезону Степановой и Букина, а также трех североамериканских пар с домашним судейством – прямо скажем, это было бы очень горячо. А то мы ведь и забыли уже, что в танцах есть жизнь.

Подсюжет : после ЧЕ президент федерации трехцветных Дидье Гайаге грозился местью в Монреале, которую надо подавать немного остывшей. Спустя пару месяцев нет ни Гайаге, ни ЧМ. Oh, the irony.

Пересдача Бойковой и Козловского. Первый экзамен на звание новой лучшей пары мира дуэт Москвиной провалил в одном из эпицентров коронавируса – в Турине на финале Гран-при. С тех пор были практически идеальные победы на ЧР и ЧЕ – Монреаль должен был стать местом рождения новых супертопов мировой фигурки.

А теперь нам только и остается, что пересматривать великий прокат Суй/Хань на прошлом ЧМ. Именно эту программу Саша и Дима так и не обыграли в прошедшем сезоне.

Подсюжет : Евгения Тарасова и Владимир Морозов к концу прошлого сезона виделись абсолютно разобщенной (во всех смыслах) парой. Но переход к Марине Зуевой оживил ребят – идиотские ошибки до конца не исчезли, но огонь и в глаза, и в программы вернулся. Вторая пара России ехала на ЧМ скрытыми фаворитами – кто знает, может с меньшим давлением и получилось бы взять то, мимо чего Женя и Володя стабильно пролетали будучи лидерами сезона.

Ханю против четверного акселя и рекордного Чена. Главное противостояние современной фигурки перешло в какую-то странную фазу. Пока Нейтан штамповал рекорды, Юдзуру бился об лед на тренировках после попыток квадрикселя (или квакселя – как больше нравится), в очередной раз менял музыку на Шопена и «Сеймея», стабильно выпускал на волю несколько бабочек за прокат, что вылилось в проигрыш национального чемпионата Шоме Уно – в общем, вел себя вызывающе бездарно для одного из самых выдающихся фигуристов эпохи.

Утолить печали армии имени желтого Винни-Пуха должен был именно ЧМ – Ханю анонсировал исполнение самого сложного прыжка в истории, который при чистом исполнении дал бы почти 20 баллов. Неплохое подспорье для борьбы с американцем, которого Юзу не может обыграть после Пхёнчхана. От отмены ЧМ только один плюс – Ханю не закрыл гештальт и точно не закончит в этом сезоне. А там и до Олимпиады совсем близко.

Подсюжет: Удивительно, но представители русской одиночки на ЧМ по сезону не производили впечатление парней, которые при виде серьезных соперников впадают в неконтролируемый психоз – за единственный срыв в ФГП Дмитрий Алиев с лихвой расплатился золотой чеканной монетой с ЧР и ЧЕ. Золото и серебро Монреаля все равно разыгрывались бы в другой вселенной, а вот претендентов на бронзу хватило бы на пару разминок: помимо вышеупомянутого Алиева и дебютанта Даниеляна это Уно, Аймо, Боян, Грассль, Чжоу, бесквадный катальщик, Бржезина (ха-ха, но почему бы и нет), Джун Хван Ча.

Дмитрий АлиевGetty Images

То есть реально во всех четырех видах были интригующие яркие сюжеты, а отдать победу кому-то заранее было бы крайне опрометчивым действием. Такого не было... пожалуй, с ЧМ-2012, когда дебютировал Ханю, а победил Чан, Костнер – единственный, Тесса со Скоттом первый, но далеко не последний раз взяли золото, а Волосожар/Траньков уступили 11 сотых Савченко, выступавшей тогда еще с Робином Шолковы. Да-да, настолько давно это было – совершенно другая эпоха. После хотя бы один вид, но провисал из-за безоговорочного фаворита.

Мы не увидим очередной эпизод борьбы за судейской панелью, где рефери не стесняются топить фигуристов из конкурирующих стран, не поймем, облажался ли ISU со своим аналогом «Оскара» (спойлер: вы сомневаетесь?), не проведем еще несколько бессонных ночей за монитором или телевизором из-за разницы часовых поясов. А также не узнаем, кто на середине пекинского цикла самое сильное звено.

Коронавирус, ну и кто ты после этого?

«Триксель-пиксель» – главный авторский телеграм-канал о фигурке. Но это не точно

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